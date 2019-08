George Russell o swojej przyszłości: Musiałoby się stać coś drastycznego, bym odszedł z Williamsa

Formuła 1. Jak chroni się głowy kierowców?

George Russell ma podpisaną z Williamsem 3-letnią umowę na starty w ekipie z Grove. Nie da się jednak ukryć, że Brytyjczyk liczy na wcześniejszą zmianę zespołu i awans do Mercedesa, którego jest juniorem. jak przyznał w rozmowie z "Autosportem", będzie jednak musiał na taką zmianę poczekać, a tylko "drastyczna" zmiana mogłaby sprawić, by po zakończeniu tegorocznej rywalizacji zmienił team.

George Russell: Mam 3-letnią umowę z Williamsem

- Sprawa wygląda tak jak powiedziała Claire Williams. Podpisałem 3-letnią umowę z Williamsem. Chyba, że jakaś drastyczna zmiana sprawi, że nie będę jeździł tutaj przez najbliższe lata - powiedział Russell. - Wiem, że Mercedes, tak długo, jak długo będę się rozwijał, będzie mnie wspierał i czuję się w pełni zrelaksowany jako kierowca, wiedząc, że mogę w pełni skupić się na swojej pracy - dodał, podkreślając wsparcie Mercedesa, które otrzymuje, będąc jego juniorem.

- Nawet jeśli przytrafi się gorszy weekend, oni nie podgrzewają atmosfery. Oferują wsparcie i rady, co zrobić, by taka sytuacja nie przydarzyła się ponownie. Tak długo, jak długo wykonuję swoją robotę i mogę dzięki nim skupić się na niej, sądzę, że jestem w najlepszym możliwym miejscu - podkreślił George Russell, który do Williams dołączył jako mistrz Formuły 2, bezpośredniego zaplecza F1.