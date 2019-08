Robert Kubica skomentował kwestię swojej przyszłości w F1. "Nie wszystko zależy ode mnie"

race444 godzinę temu Oceniono 3 razy 1

Po tym sezonie Kubica i F 1 to historia. Plany to moze miec 19-22 latek a nie Kubica, ktory jest poprostu za "stary" no i ta prawa reka. F 1 to nie jest zaden sport tylko biznes gdzie w gre wchodzi kupe kasiory i tu nie ma zmiluj sie.