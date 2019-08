Pokazano pierwsze zdjęcia bolidu, w którym będą ścigać się kierowcy F1. Kluczowe zmiany

Formuła 1. Jak chroni się głowy kierowców?

REKLAMA

Liberty Media, właściciel praw do Formuły 1, wraz z Międzynarodową Federacją Samochodową (FIA) opublikowali pierwsze zdjęcia wyglądu bolidu, którym w 2021 roku ścigać się będą kierowcy w królowej sportów motorowych. Choć trwają nadal dyskusje na temat zmian w przepisach, można już zauważyć wiele kluczowych zmian w porównaniu do obecnych maszyn.

Podstawowym celem zmian w aerodynamice było sprawienie, aby dwa bolidy mogły jechać możliwie blisko siebie w zakrętach, co obecnie nie było możliwe z powodu bardzo rozbudowanej aerodynamiki, co zakłóca strugę powietrza. Głównym elementem, którego dotyczą zmiany będzie podłoga oraz tylny dyfuzor, które mają sprawić, że utrata docisku będzie mieścić się w granicach 5-10%, gdy obecnie wynosi ona aż 50%. Taki efekt ma zostać osiągnięty poprzez kierowanie strugi powietrza w górę, co w założeniu ma nie wpływać na kierowcę jadącego tuż za innym bolidem.

Przednie skrzydło ma być o wiele prostsze niż dotychczas, poprzez ograniczenie dodatkowych elementów aerodynamicznych. Nad przednimi kołami pojawił się dodatkowy element, którego zadaniem jest ograniczenie negatywnego wpływu kół na strugę powietrza. Z kolei pod bocznymi wlotami do chłodnic można zauważyć nowe wloty, kierujące powietrze pod podłogę, co ma zwiększać efekt przypowierzchniowy, który ma "przysysać" bolidy do toru.

Duże zmiany w bolidach F1 obejmą również opony

W bolidach pojawią się także 18-calowe opony. Jak donosi Pirelli, mają one mieć znacznie szersze "okno pracy", co sprawi, że znacznie łatwiej będzie kierowcom zarządzać ich temperaturą podczas jazdy. Ich realny wygląd będziemy mogli podziwiać już w przyszłym roku, gdy pojawią się w Formule 2. Cały czas trwa dyskusja na temat zakazu używania koców grzewczych, właśnie od 2021 roku, co dzięki zmianom w ogumieniu może stać się możliwe do wykonania.

Należy jednak pamiętać, że FIA, Liberty Media oraz działacze poszczególnych zespołów nadal pracują nad przepisami na 2021 rok, co może sprawić, że bolidy będą wyglądać nieco inaczej. Główny zarys zmian został jednak określony znacznie wcześniej, czego efektem jest powstanie wizji auta, które zostało właśnie zaprezentowane, a było testowane w tunelu aerodynamicznym Saubera w lipcu tego roku.