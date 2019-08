"Russell ruszył na nienawistnych fanów Kubicy. Zatruwają internet kłamstwami"

Sezon 2019 nie jest łatwy zarówno dla Roberta Kubicy, jak i George'a Russella, głównie z powodu fatalnych bolidów. O ile to Polak zdołał przywieźć pierwszy i jak na razie jedyny punkt dla zespołu, to Brytyjczyk zdecydowanie wygrywa wewnętrzną rywalizację w Williamsie. Taki podział ról, zdaniem Russella, nie spodobał się polskim kibicom, którzy zarzucają Brytyjczykowi to, że jest faworyzowany przez kierownictwo ekipy z Grove.

- To dość bolesne, że 50 procent komentarzy pod moimi wpisami okazuje się hejtem ze strony polskich kibiców. Drugie 50 procent to z kolei wyrazy wsparcia moich fanów. Szczerze mówiąc, najbardziej zależy mi na opinii zespołu, czyli Williamsa, a także Mercedesa (Russell jest w programie rozwojowym Mercedesa). Ale chciałbym również szacunku z zewnątrz. Nie spotkałem nikogo spoza Polski, kto nie darzyłby mnie szacunkiem albo odnosił się wrogo. Muszę zatem pogodzić się z tą sytuacją i mieć nadzieję, że pewnego dnia moi fani będą równie żarliwi, jak jego - przyznał Russell w rozmowie z autosport.com.

George Russell obiektem hejtu ze strony polskich kibiców? "Brytyjczyk miał pewne prawo do tego, by skonfrontować się z fanami Kubicy"

Słowa Brytyjczyka zdążyły się już odbić szerokim echem. Russella poparł choćby Asher Fair, dziennikarz portalu beyondtheflag.com. Jego zdaniem aktualny mistrz F2 miał wszelkie argumenty do tego, by publicznie odnieść się do komentarzy, które spotykają go ze strony niektórych polskich kibiców: "Większość z tych cierpkich słów pochodziło od polskich fanów Kubicy, którzy starają się dowieść, że Russell nie jest żadnym nadzwyczajnym kierowcą, a jego wyniki to efekt lepszego sprzętu, który otrzymuje od Williamsa [...]. Nieważne, jak to może wyglądać na pierwszy rzut oka, młodszy z kierowców ekipy z Grove miał pełne prawo do tego, by skonfrontować się z niektórymi aroganckimi i nienawistnymi fanami Kubicy, którzy nieustannie zatruwają media społecznościowe swoimi kłamstwami i hejtem" - ocenił Fair.

"Russell rozpoczął całą tę dyskusję, ponieważ według niektórych kibiców z Polski, Kubica jest po prostu najlepszym kierowcą w historii. W ciągu ostatnich 12 wyścigów to właśnie polscy fani zdążyli wywołać najwięcej kontrowersji. W jakiej innej dyscyplinie znajdziemy tak oddaną bazę kibiców wspierających najgorszą drużynę lub najgorszego sportowca w stawce?" - czytamy na portalu beyondtheflag.com

Fair odniósł się również do faktu, że to polski kierowca w trwającym sezonie zapisał na swoim koncie punkt, czego nie może powiedzieć o sobie 21-letni Brytyjczyk: "To, że Kubica ma większy dorobek punktowy od Russella, jest prawdopodobnie największą niesprawiedliwością w historii pojedynków wewnątrzzespołowych" - stwierdził dziennikarz beyondtheflag.com.