Robert Kubica odejdzie z F1 jako kolejny? "Jeden punkt go nie ocali"

Portal planetf1.com opublikował zestawienie pięciu kierowców, którzy - zdaniem redakcji - mogą pożegnać się ze swoimi aktualnymi zespołami po zakończeniu sezonu 2019. Na liście znaleźli się: Romain Grosjean (Haas), Nico Hulkenberg (Renault), Valtteri Bottas (Mercedes) oraz Robert Kubica (Williams).

Choć w przeciwieństwie do drugiego kierowcy brytyjskiego zespołu - Geroge'a Russella - Polak wywalczył punkt w tegorocznym cyklu Grand Prix, dziennikarze planetf1.com są przekonani, że Kubica powoli żegna się z Williamsem: "Jego powrót do ścigania był bajkową historią, która jednak szybko przerodziła się w koszmar. Trzeba oczywiście zaznaczyć, że cały zespół jest tym sezonie naprawdę słaby, a bolid dramatycznie wolny" - czytamy.

"Kubica regularnie przegrywa rywalizację z debiutującym w stawce Georgem Russellem. Przewrotnie, to właśnie Polak, a nie Brytyjczyk, zdobył jedyny punkt w tym sezonie F1, podczas szalonego GP Niemiec. Ten wynik nie wystarczy jednak, by uratować Kubicę. On z pewnością dał z siebie wszystko, ale ta współpraca po prostu nie działa. 2019 r. to moment, w którym Kubica powrócił do na tor, ale też najpewniej czas, w którym się z nim pożegna" - pisze Michelle Foster na łamach planetf1.com.