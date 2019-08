Zespół Williamsa czeka ekscytująca przyszłość! Claire Williams nie ma wątpliwości

Jak chroni się głowy najlepszych kierowców świata? Dowiecie się z tego materiału wideo:

Williams jest w tym sezonie zdecydowanie najgorszym zespołem w Formule 1. Robert Kubica i George Russell regularnie zajmują ostatnie miejsca, a brytyjski zespół wciąż nie jest w stanie nawiązać równej walki z pozostałymi zespołami. Claire Williams, szefowa zespoły z Grove, twierdzi, że do czasu. A Williamsa ma czekać ekscytująca przyszłość. - Ludzie nie widzą pracy, jaką wykonaliśmy w ostatnich miesiącach. To wszystko dzieje się za kulisami. Mogę zapewnić, że w Williamsie doszło do wielu zmian, z których jestem dumna. To ukształtuje naszą przyszłość. Jestem nią bardzo podekscytowana - przyznała Claire Williams w wywiadzie dla RaceFans.net.

- Może to nic nowego. To nie jest tajna wiedza, ale naprawdę wierzę, że Williams przekroczył punkt zwrotny. To wielomiesięczny proces zmian. Wiedzieliśmy, że szybko nie naprawimy naszej sytuacji. Problemy były tak głębokie, że nie dało się naprawić nałożeniem plastra. Musieliśmy dotrzeć do ich sedna, dopiero potem naprawić. Teraz czujemy, że to zrobiliśmy i idziemy w dobrym kierunku - dodała szefowa zespołu z Grove.

George Russell pewny, Robert Kubica czeka

Im bliżej końca rywalizacji w cyklu Grand Prix, tym częściej pojawiają się głosy o możliwych zmianach kadrowych w poszczególnych zespołach F1. Szczególnie ciekawa sytuacja jest w Williamsie, który w tym sezonie ma olbrzymie problemy i jest najgorszym zespołem w całej stawce. To powoduje kolejne znaki zapytania, ale wydaje się, że pierwsza niewiadoma została rozwiązana. - Goerge Russell może być już pewny miejsca w Williamsie na kolejny sezon - informuje Sky Sport. Williams liczył, że pod koniec sezonu będzie mógł wybierać przynajmniej wśród kilku kierowców, ale 'Sky Sports' podaje, że brytyjski zespół ma tylko dwie opcje na to, kto będzie razem Georgem Russellem jeździł w nowym sezonie w barwach Williamsa. - Russell zostaje w Williamsie na kolejny sezon. Zespół musi podjąć decyzję, co z drugim kierowcą. Ma do wyboru albo zostawić Roberta Kubicę albo postawić na Nicholasa Latifiego. Obecny rezerwowy Williamsa i wicelider Formuły 2 to jedyna alternatywa Williamsa - podaje 'Sky Sports'.