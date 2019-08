"George Russell już pokonał Roberta Kubicę. Ekspert: Wybitne osiągnięcie"

George Russell jak do tej pory nie dał się pokonać Robertowi Kubicy ani razu w kwalifikacjach - wygrał 11 z 11 bezpośrednich starć. W tym sezonie F1 wyścigów będzie aż 21, co oznacza, że to Brytyjczyk na pewno wygra w tej klasyfikacji, a Kubica już nie ma żadnych szans. - Zapewnienie sobie takiego zwycięstwa po zaledwie 11 wyścigach to wybitne osiągnięcie i nie powinno zostać przeoczone. W dodatku pokonał Kubicę w każdym wyścigu, poza Grand Prix Francji oraz Niemiec - pisze David Croft.

Croft: Russell regularnie spisuje się lepiej od Kubicy

- Kubica zdobył jedyny punkt dla Williamsa, ale to George Russell regularnie spisuje się lepiej od swojego bardziej doświadczonego kolegi. Ze względu na bolid Williamsa obu kierowców można porównywać tylko między sobą. Russell praktycznie nie popełnił żadnego błędu w bolidzie, który jest bardzo trudny do prowadzenia. To znakomicie wróży jego przyszłości. W przyszłym sezonie być może nadal będzie jeździł w Williamsie, ale może nie jest to takie złe rozwiązanie zarówno dla zespołu, jak i samego kierowcy, by się rozwinął jeszcze bardziej - twierdzi Croft. Prognozuje również, że po przerwie wakacyjnej Williams zmniejszy stratę do pozostałych zespołów.