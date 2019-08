Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen, odpowiedział kibicom narzekającym na wyniki Kubicy

Robert Kubica siądzie do rozmów o przyszłym sezonie. Znamy zespół?

Robert Kubica nie może tego sezonu Formuły 1 zaliczyć do udanych. Polak co prawda zdobył punkt podczas Grand Prix Niemiec, ale zwykle przegrywa rywalizację z młodszym kolegą z zespołu Williamsa, George'em Russellem.

Kierowcy F1 mają teraz przerwę do 1 września, gdy odbędzie się GP Belgii. Polak został poproszony przez portal Motorsport o podsumowanie pierwszej części sezonu. - To było skomplikowane. Ogólnie rzecz biorąc, jest kilka rzeczy, z którymi musimy sobie poradzić przed drugą częścią sezonu - powiedział Kubica.

Prezes PKN Orlen o występach Roberta Kubicy: Nie od razu będą wyniki

Polski kierowca może liczyć na wsparcie PKN Orlen. Prezes Orlenu Daniel Obajtek skomentował w Polskim Radiu narzekania polskich kibiców na słabe wyniki Kubicy w tym sezonie. - Robert bardzo dzielnie walczy. Robert to Polak, a ich chcemy wspierać. Jesteśmy zaangażowani w F1, ale też jesteśmy zaangażowani w Roberta. Nie raz słyszę: „a angażujecie się, a wyniki są takie…". Ale trzeba też powiedzieć, że nie od razu będą wyniki – powiedział Obajtek.

Prezes Orlenu tłumaczył również, jak duże znaczenie ma dla jego firmy sama obecność w Formule 1. - Trzeba też powiedzieć, że wejście do F1 to też budowanie marki. Około dwóch miliardów ludzi przed telewizorami ogląda Formułę 1. I jeżeli gdzieś leci się do krajów arabskich czy w inne kierunki, to firma która jest w F1 jest bardziej wiarygodna - dodał. Jego zdaniem obecność PKN Orlen w Formule 1 pomaga w rozmowach biznesowych prowadzonych przez polską firmę.