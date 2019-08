Robert Kubica podsumował pierwszą część sezonu F1. "To skomplikowane"

race444 26 minut temu Oceniono 1 raz -1

Codzienna porcja glupot na temat Paydrivera i za kazdym razem przypominanie, ze Kubica ma na koncie 1 punkt no i Kubica nadal wierzy, ze II czesc sezonu bedzie lepsza, no, no , tak, tak powoli zblizamy sie do sukcesu, tego pamietnego 27 : 1 . Tak, tak Kubica bedzie lepiej jak ci Claire kopa zasadzi.