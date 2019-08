"Robert Kubica na 85 procent straci miejsce w Williamsie". Ekspert F1 nie ma wątpliwości

a.ba pół godziny temu Oceniono 1 raz 1

Williams powinien być z F1 wyrzucony - nie spełnia wymagań technicznych. To tak jakby w wyścigach koni wystawiać muła albo kucyka - będzie zawalidrogą. Nie wiem na co oni wydają gigantyczną kasę - przepijają czy co bo ich samochody to nieporozumienie.

Dyskusja o kierowcach tych niby-bolidów nie ma sensu. Jest wtórna.