Ekspert F1 z żalem o Robercie Kubicy. Polak może mieć problem, by pozostać w F1

Na łamach włoskiej witryny Red Bulla pojawił się ciekawy tekst dziennikarza Giorgio Terruzziego. Specjalista od Formuły 1 opisuje w nim sytuację Roberta Kubicy oraz Antonio Giovinazziego, którzy mają być bardzo surowo traktowani przez swoje zespoły. - Mam problem pisząc o Giovinazzim i Kubicy. Powodem jest moja sympatia do tych dwóch chłopaków, ale przede wszystkim to, że bardzo trudno rozszyfrować i zrozumieć ich sytuację. Teoretycznie mierzą się z trudnymi rywalami: Kimim Raikkonenem i George Russellem, czyli bardzo doświadczonym i bardzo utalentowanym młodym człowiekiem - zaczyna swój tekst Terruzzi.

Williams nie wspiera Kubicy?

I dalej pisze o tym, że zarówno Alfa Romeo, jak i Williams nie wykazują wielkiego poświęcenia dla obu kierowców. - Giovinazzi doświadczył od zespołu czegoś, co trudno nazwać wsparciem. Kubica jeździ natomiast stabilnie maszyną drugiej klasy, co w przypadku Williamsa oznacza samochód trzeciej klasy. Zresztą obawiam się, że będzie miał problem, by nadal nim jeździć, pozostać w Formule 1. Mam nadzieję, że się mylę. Bo tacy kierowcy jak Kubica pojawiają się raz na jakiś czas. Myślę o nim z żalem - pisze w swoim felietonie włoski dziennikarz.

Przyszłość George'a Russella wyjaśniona?

Im bliżej końca rywalizacji w cyklu Grand Prix, tym częściej pojawiają się głosy o możliwych zmianach kadrowych w poszczególnych zespołach F1. Szczególnie ciekawa sytuacja jest w Williamsie, który w tym sezonie ma olbrzymie problemy i jest najgorszym zespołem w całej stawce. To powoduje kolejne znaki zapytania, ale wydaje się, że pierwsza niewiadoma została rozwiązana. - Goerge Russell może być już pewny miejsca na kolejny sezon - poinformował w czwartek Sky Sport. Co poniekąd potwierdza w swoim felietonie także Terruzzi.

Williams liczył, że wybór będzie większy. Sky Sports podaje jednak, że brytyjski zespół ma tylko dwie opcje na to, kto będzie razem Russellem jeździł w nowym sezonie. I wybiera między Kubicą a Nicholasem Latifim, czyli obecnie swoim rezerwowym kierowcą, a także wiceliderem Formuły 2.