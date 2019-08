Kubica i Russell znowu się różnią. Inne zestawy opon przed kolejnym GP

krzysztof_ptk godzinę temu Oceniono 1 raz 1

Statystyki potwierdzają że Red Bull posiada potencjał a ferrari środki. Mercedes może wydać setki milionów aby ich przegonić. Kto jedzie samochodem z tych stajni, ma potencjał do wygrania. Wielki cyrk zrobiono by gdyby wszystkie EU kraje musiały wystawić swoje samochody. Eurovision F1 Contest. Wtedy głosy Mołdawii przypadły by Serbii i ich auto wygrało by.