Poprawki Williamsa przyniosły efekt. Dobra wiadomość dla Kubicy i Russella

W sezonie 2015 r. team McLarena był na szarym końcu i wyprzedził tylko zespół Marussia, który był tym w stawce czym obecnie Williams. Gdyby szefostwo zespołu Williams podążyło śladami McLarena, który od 2016 r. zaczął zatrudniać zdolnych specjalistów oraz uznanych inżynierów to dzisiaj byłby w innym miejscu. Rezultat jest taki, że zespół McLaren'a od 2016 r. robi postępy i przesuwa w górę klasyfikacji konstruktorów, a Williams w tym sezonie zaliczył jeszcze większe dno niż w ubiegłym roku. W tym sezonie Williams zatrudnił nowych inżynierów i specjalistów, co być może zaczyna już przynosić efekty. Wg mnie problemy Williamsa zaczęły się w momencie kiedy odszedł sir Frank Williams, a zespołem zaczęła kierować jego córka. O ile dla Franka Williamsa rywalizacja w wyścigach była całym życiem, o tyle dla Claire Williams już tylko pracą. Być może struktury i sposób działania całej firmy, który sprawdzał się wcześniej był nieadekwatny do nowej sytuacji czy zmian jakie w F1 zaszły. W mojej ocenie Claire Williams nie ma tej pasji, która charakteryzowała jej ojca. Ona znakomicie sprawdzała się w roli szefowej PR i marketingu ale kierowanie całym zespołem i firmą to chyba jednak nie był dobry pomysł. Sądzę, że w tej roli o wiele lepiej sprawdziłby się jej brat John Williams, który notabene kierował z sukcesami zespołem wyścigowym w niższej serii wyścigowej. Co ciekawe sam Frank Williams uważał, że to on powinien przejąć stery Williamsa ale zarząd firmy zdecydował inaczej. Ta decyzja z 2012 r. niesie ze sobą dalsze reperkusje i konflikt rodzinny czego najlepszym dowodem jest, że rodzeństwo Claire i John nie utrzymuje ze sobą kontaktu! Czy i jakie ma to przełożenie na firmę nie wiem ale z pewnością wiemy, że pod rządami Claire Williams zespół stoczył się na samo dno. Kuriozalna sytuacja z testami w Barcelonie na początku sezonu kiedy jako jedyny zespół nie mieli auta przez 3 pierwsze dni by testować jak inne ekipy to dowód na problemy w zarządzaniu firmą, logistyce, etc.Im szybciej Claire Williams dojdzie do wniosku, że najlepsza dla niej rola to szefowa marketingu i PR-u, a zarządzanie firmą o nazwie Williams powierzyć komuś innemu tym lepiej. Tylko pytanie kto mógłby z sukcesem podjąć się tej misji?