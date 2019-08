Lewis Hamilton mówi o swojej przyszłości. W przyszłym roku wygasa jego kontrakt

Dalsza przysz這嗆 Brytyjczyka jest przedmiotem spekulacji ju co najmniej od kilku miesi璚y. Kierowca zmierza po sw鎩 sz鏀ty tytu mistrza 鈍iata, zbli瘸j帷 si do rekordu Michaela Schumachera. Z kolei po Grand Prix W璕ier reprezentant Mercedesa potrzebuje tylko jedenastu zwyci瘰tw, by zosta liderem zestawienia kierowc闚 z najwi瘯sz liczb tryumf闚.

- W豉郾ie powiedzia貫m ch這pakom w zespole, 瞠 tutaj odnie郵i鄉y nasze pierwsze zwyci瘰two w 2013 roku [na Hungaroringu] i od tego momentu byli鄉y coraz mocniejsi - powiedzia Lewis Hamilton. Wi瘯szo嗆 kluczowych os鏏 wci捫 jest w ekipie, mimo, 瞠 do陰czy貫m tu ju dawno temu. To by豉 d逝ga podr騜 i jest ona niesamowita. W tej chwili jestem podekscytowany tym co mo瞠my jeszcze osi庵n望. - m闚i Hamiltona.

Hamilton nie odejdzie jeszcze z F1

34-latek zapytany o kwesti odej軼ia z Formu造 1, odpowiedzia: Szczerze m闚i帷 nie rozumiem pewnych os鏏, dlaczego w tym konkretnym momencie decyduj si przerwa karier. Co wam jednak powiem, kocham jazd w wy軼igach. Nigdy nie przepada貫m za testami, zawsze stawia貫m t kwesti jasno. Nie sprawia mi to 瘸dnej rado軼i. Kocham jednak wyzwania, kiedy przyje盥瘸m na weekend i zag喚biam si w dane. Uwielbiam kontakt z t grup ludzi.

- Pewnego dnia b璠 musia powiedzie sobie "stop", ale w tej chwili czuj si fantastycznie. W tym roku jest tak pod wzgl璠em mentalnym oraz fizycznym. Nie mam 瘸dnych plan闚, by w najbli窺zym czasie podj望 decyzj o odej軼iu. Mam jeszcze sporo do zrobienia, jak kolejne zwyci瘰twa. Mo瞠my du穎 osi庵n望, zar闚no w bolidzie jak i poza nim - doda Hamilton.

