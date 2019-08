Felipe Massa krytycznie o Robercie Kubicy. "Nie wierzę. Nie można tak powiedzieć"

Robert Kubica nie może zaliczyć tego sezonu Formuły 1 do udanych. Polak zdobył tylko jeden, dość szczęśliwy punkt, ale w rywalizacji z George'm Russellem w kwalifikacjach jest 0:12. Polak zapewne nie spodziewał się, że jego powrót do grona najlepszych kierowców wyścigowych świata będzie aż tak trudny.

REKLAMA

- Kubica dokonał wielkich rzeczy. Patrząc na to, co mu się przydarzyło, to wprost niewiarygodne, że może ścigać się w Formule 1. Nie wierzę jednak, że to ten sam kierowca co kiedyś. Nie można tak powiedzieć. Nie jeździ jak dawniej - zauważył Felipe Massa w oficjalnym podcaście F1 "Beyond the Grid".

Coulthard też nie wierzy w Roberta Kubicę

Z jednej strony Kubica ma znacznie gorsze wyniki niż Russell (0:12 kwalifikacjach oraz 2:10 w wyścigach). Z drugiej to jednak Polak zdobył dla zespołu z Grove jedyny dotychczas punkt w tym sezonie - tydzień temu podczas Grand Prix Niemiec. Ostatnio mocno o Kubicy wypowiedział się także były kierowca F1 David Coulthard. - Powinniśmy sobie teraz zadawać jedno pytanie. Jak długo potrwa powrót Roberta do F1? To trudny sezon dla Roberta Kubicy. Jest regularnie ogrywany przez George'a Russella, który udowodnił swoje umiejętności i pokazał, że jest przyszłą gwiazdą Formuły 1 - mówił Szkot.