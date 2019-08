George Russell o postawie Williamsa: Wróciliśmy do rzeczywistości

kasia481 pół godziny temu Oceniono 4 razy 0

Kubica " zmagał się z oponami" ? Chyba mózgowymi.

Poza tym na marginesie wypowiedzi orła polskiej sportowej /F1/ " żurnalistyki" niejakiego Gąsiorowskiego.

To m.in. dzięki tobie Gąsiorowski te tłumy przyjechały oglądać tego nieudacznika.

To ty i twoi kumple tzw. dziennikarze ze sport.pI OGŁUPIACIE tych biednych ludzi skrobiąc kompletne BREDNIE na temat kubicy.

Nie uwierzę, że jesteście takimi głupcami abyście nie wiedzieli co czynicie. Niestety ważniejsze jest dla was dodatkowe kliknięcie aniżeli zajmowanie się obiektywnym przedstawianiem faktów.

Zapewne robicie to dla pieniędzy co tylko świadczy o kompletnym braku morale i etyki.

Kubica jest NIKIM i wie to każdy kto ma trochę szarych komórek. Patrząc jednak na wasze KŁAMLIWE nagłówki to jest to pokrzywdzony przez innych supermen. Sabotowany przez własny zespół, który mimo tego po " ZNAKOMITEJ" jezdzie zdobywa chociaż 1 punkt.

W te wasze OSZUSTWA wierzy niestety spora grupa pokrzywdzonych przez los małych ludzi

próbujących się poprzez " sukcesy" kubicy dowartościować.

Przyznam, że w życiu nie czytałam takiego BEŁKOTU jaki wy serwujecie na forach.

Wstydu nie macie.

PS

Kubica to MITOMAN. Świadczy o tym chociażby dzisiejsza jego wypowiedz.