Robert Kubica dostał wiadomość od Vitala Heynana. Trener siatkarzy przemówił po polsku

Robert Kubica jest bardzo rozczarowany przebiegiem sobotnich kwalifikacji do Grand Prix Węgier. Kierowca Williamsa zajął ostatnie, 20. miejsce. Jest to tym bardziej bolesne, że jego partner z zespołu George Russell był o krok od sprawienia wielkiej sensacji i awansu do drugiej części kwalifikacji. Ostatecznie zajął 16. miejsce, przegrywając walkę o awans o zaledwie 0,053 sekundy. - Dzień jest ładny. Mieliśmy szczęście z pogodą. Kibice jak zwykle na Węgrzech dopisali. Na tym trzeba by zakończyć podsumowanie dnia - stwierdził Kubica, który stracił do Russella aż 1,3 sekundy.

Vital Heynen: Robert Kubica, trzymam kciuki!

"Trzymamy kciuki za Roberta Kubicę. I dawaj czadu!", "Robert, powodzenia!", "Kibicujmy razem Robertowi Kubicy" - takie słowa wsparcia przekazali w nagranym materiale siatkarze reprezentacji Polski. Na koniec przemówił Vital Heynen. - Robert Kubica, trzymam kciuki! - powiedział belgijski szkoleniowiec. Niedawno zapowiedział, że nauczy się języka polskiego i będzie w stanie swobodnie w nim rozmawiać, choć jest dla niego bardzo trudny.

Williamsa, Kubicę i reprezentację Polski siatkarzy łączy ten sam sponsor: polski koncern naftowy Orlen. Jak poradzi sobie polski kierowca? Grand Prix Węgier rozpocznie się w niedzielę o 15:10. Relacja na żywo w Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.