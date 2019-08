Kubica skomentował fantastyczny dzień Williamsa. Jest bardzo rozczarowany. "Zrobiliśmy desperacki krok"

andrzej.wald 2 godziny temu Oceniono 4 razy 0

Czołówka przejeżdża okrążenie Hungaroringu w tempie ok. 1 min 15 sek. Na tym tle czas George Russella to 103 proc. czasu Maxa Verstappena, który wywalczył pole position, a ostatniego Roberta Kubicy to 105 proc. Dla porównania różnica między kierowcami innych zespołów: Alfa Romeo: Raikkonen - Giovinazzi - 0,8 sek., Haas - Grosjean: Magnusen - 1 sek., Renault: Hulkenberg - Ricciardo - 0,7 sek., Racing Point: Stroll - Perez - 0,4 sek, Toro Rosso: Kviat - Albon - 0,005 sek. W żadnym z zespołów różnica w czasach okrążeń kierowców tego samego zespołu nie jest tak duża jak w przypadku Williamsa. Różnica 1,3 sek na okrążeniu to jest przepaść, której nie da się wytłumaczyć nawet "gorszym" bolidem. Na przykład w zespole Haas jeden z kierowców miał jeździć bolidem z częściami jak w GP Australii, a drugi nowym pakietem. Nawet w takim przypadku różnica między kierowcami Haas'a nie wyniosła więcej niż 1 sekunda, a przecież Williams nie dał Robertowi Kubicy bolidu z pakietem z GP Australii tylko również z poprawkami, które mieli już na GP Niemiec tydzień temu. Trzeba zauważyć, że George Russell jest piekielnie szybkim i utalentowanym kierowcą. Sądzę, że gdyby w Williamsie jeździł Stroll lub Giovinazzi to uzyskiwaliby oni prawdopodobnie czasy w kwalifikacjach na poziomie Roberta Kubicy. Wtedy nikt by nie mówił o różnicach w bolidach czy faworyzowaniu któregoś z kierowców.