Powrót kierowcy do F1. Będą wielkie zmiany w zespołach. Może wypchnąć Kubicę z F1

Ocon jest prawie pewny powrotu do F1. Po ubiegłorocznym sezonie wypadł ze stawki, bo zabrakło mu wsparcia sponsorskiego. Gdzie Francuz będzie jeździł w przyszłym roku? Mówi się o pięciu ekipach: Mercedes, Renault, Haas, Racing Point i Williams. Jego transfer może spowodować spore zmiany wśród kierowców Formuły 1.

Ocon wypchnie Kubicę z Formuły 1?

Rok temu Francuz mógł przejść do Williamsa, ale nie chciał ścigać się w brytyjskiej ekipie. Przeczuwał, że zespół z Grove nie zaproponuje mu konkurencyjnego bolidu i nie chciał walczyć o ostatnie miejsca. Teraz miał jednak zmienić zdanie. Rozważy propozycję Williamsa, jeśli takowa pojawi się. Gdyby Ocon dołączył do brytyjskiego zespołu, musiałby go zapewne opuścić Robert Kubica. Dla Polaka mogłoby to oznaczać wypadnięcie z Formuły 1, gdyby żadna inna ekipa nie chciała go pozyskać.

Ocon za Bottasa w Mercedesie?

Najbardziej prawdopodobne jest to, że Francuz zastąpi w Mercedesie Valtteriego Bottasa. Ocon jest obecnie kierowcą rezerwowym Mercedesa, który od lat szkoli go na najlepszego zawodnika w stawce. Bottas z kolei nieco zawodzi w tym sezonie. Na początku roku wygrał dwa wyścigi, ale później nie był już zagrożeniem dla Lewisa Hamiltona.

Ocon w Renault?

Jeśli Ocon nie trafi do Mercedesa, przejąć ma go Renault. Francuskie kierownictwo zespołu nalega, by pozyskać swojego rodaka. Już rok temu Renault było bliskie zakontraktowania Ocona. Jego transfer spowoduje zaś najpewniej odejście Nico Hulkenberga z francuskiego teamu. Spekuluje się, że 31-letni Niemiec miałby wówczas zastąpić w Haasie Romaina Grosjeana.

Ocon w Racing Point?

Spekuluje się także o tym, że Francuz mógłby zastąpić w Racing Point Sergio Pereza. Meksykanin co prawda mówił przed Grand Prix Węgier, że jest bliski podpisania nowej umowy z Racing Point, ale jednocześnie podkreślał, że wciąż nie jest to pewne. Perez byłby bardzo atrakcyjnym kierowcą na rynku F1, a miejsce zaoferować mógłby mu np. Haas.

Ocon w Haasie zamiast Kubicy?

Od jakiegoś czasu spekuluje się na temat ewentualnego przejścia Kubicy do zespołu Haasa. Włoski inżynier Gunther Steiner przyznał zaś, że zatrudnienie Ocona w Haasie byłoby ciekawym rozwiązaniem. Gdyby do niego doszło, wówczas Kubicy pozostałby już tylko Williams.