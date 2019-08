Przełomowy występ Williamsa. Świetny Russell, Robert Kubica wypadł dużo gorzej

George Russell świetnie zaprezentował się w trzecim treningu. Brytyjczyk osiągnął czas 1.18.072 i zajął 18. miejsce. Warto jednak zauważyć, że strata Williamsa znacząco zmalała i ten trening być może jest nawet przełomem dla Williamsa. Russell stracił 1,8 sekundy do Lewisa Hamiltona (jeszcze niedawno były to 3 sekundy), który wygrał trening, ale jeśli spojrzymy na klasyfikację, to okaże się, że w "odległości" 0,5 sekundy Russell miał 13. miejsce (zajął je Nico Hulkenberg). Oznacza to po prostu, że Williamsa Russella, jest na Węgrzech konkurencyjnym bolidem.

Tor Hunagaroring jest bardzo trudny dla kierowcy, a tutaj można zobaczyć, jak idealnie należy po nim przejechać

Robert Kubica ostatni

Niestety dużo gorzej wypadł Robert Kubica. Na torze zjawiło się nawet 50 tysięcy polskich kibiców, ale nie mają oni wielu okazji do świętowania. Polak zakończył trzeci trening na 20. miejscu. Najlepszy czas Polaka to 1.18.709, co oznacza, że Kubica był o 0,6 sekundy wolniejszy od Russella. Obu kierowców rozdzielił także Lance Stroll.

Najlepszy w trzecim treningu okazał się Lewis Hamilton z czasem 1.16.084. Tuż za nim, bo zaledwie 0,013 znalazł się Max Verstappen. Trzeci był Sebastian Vettel. Tych trzech kierowców dzieliły zaledwie 0,082 sekundy. Kwalifikacje o godzinie 15.