Russell skandował nazwisko Roberta Kubicy razem z polskimi kibicami [WIDEO]

Robert Kubica nie ukrywa, że Grand Prix Węgier jest dla niego niemal "domowym". To tutaj debiutował w F1 w 2006 roku, gdy zajął 7. miejsce, ale został zdyskwalifikowany za zbyt lekki samochód. Ze względu na niewielki dystans dzielący Węgry i Polskę może liczyć na wsparcie polskich kibiców. Organizatorzy nie mają wątpliwości, że to będzie „polski” wyścig. Według wstępnych danych aż 1/3 biletów trafiła w ręce Polaków, co oznacza że w trakcie wyścigu będzie ich około 40 tysięcy. Tyle ile Holendrów na Red Bull Ringu.

Robert Kubica gwiazdą spotkania z kibicami

Polscy kibice dali o sobie znać podczas zaplanowanego spotkania z kierowcami Williamsa. W pewnym momencie zaczęli skandować nazwisko Roberta Kubicy, a do okrzyków dołączył się również George Russell.

GP Węgier już w niedzielę o 15:10. Kwalifikacje w sobotę o 15:00. Jak wygląda tor Hungaroring? Można to zobaczyć na poniższym materiale wideo: