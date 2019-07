George Russell partnerem Lewisa Hamiltona w kolejnym sezonie? Claire Williams reaguje

andrzej.wald 2 godziny temu Oceniono 3 razy 3

Myślę, że Mercedes jako dostawca silników dysponuje możliwościami nacisku na Williamsa. Jeżeli Mercedes będzie chciał naprawdę już w przyszłym sezonie Russella to zostanie on kierowcą Mercedesa. Wtedy Ocon trafiłby do Williamsa, a to co mówi Claire Williams to element strategii negocjacyjnej by jak najlepsze warunki uzyskać. Na przykład w postaci dodatkowego rabatu za silniki.:-) Pomimo tego, że George Russell bardzo dobrze sobie radzi śmiem wątpić czy rzeczywiście jest na celowniku Mercedesa na sezon 2020. Wynika to z tego, że to czołowa ekipa F1, więc debiutant z rocznym doświadczeniem w F1 to mógłby być taki eksperyment jak Pierre Gassly w Red Bullu. Pamiętajmy, że Mercedes potrzebuje dwóch kierowców punktujących by zdobyć mistrzostwo konstruktorów. Mercedes to zupełnie inne wyzwanie niż aktualnie Williams. Czy George Russell jest przygotowany na taką presję wyniku w każdym Grand Prix?