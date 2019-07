Robert Kubica udowodnił fantastyczną rzecz. Russell największym przegranym [F1 SPORT #11]

Robert Kubica pierwszy raz w sezonie zdobył punkt, a jego osiągnięcie jest rekordem Formuły 1. Ten wyścig kolejny raz pokazał, że im trudniejsze warunki na torze, tym Polak radzi sobie lepiej, a to może być kluczowe dla jego przyszłości w F1. Dwa najlepsze wyścigi Kubicy to GP Monako, gdzie miał nie móc jeździć, a także deszczowe GP Niemiec. Jednym z największych przegranych tego weekendu był za to George Russell. Na kolejny odcinek F1 Sport zapraszają Michał Gąsiorowski i Piotr Majchrzak.

Sport.pl