Ciężarówka zespołu Renault F1 wpadła do rowu w czasie podróży na GP Węgier

Za nami Grand Prix Niemiec, podczas którego Robert Kubica zdobył pierwszy punkt w tym sezonie Formuły 1. Najlepsi kierowcy wyścigowi świata wystartują teraz na Węgrzech, a wyścig na torze Hungaroring odbędzie się 4 sierpnia. Zespoły przygotowują się już do tych zawodów. Jedna z ekip będzie miała spory problem, bo jej ciężarówka wpadła do rowu.

Mowa o zespole Renault F1. Ich pojazd jechał z Hockenheim do Budapesztu, gdy w okolicach węgierskiego miasta Gyor zaliczył wypadek na autostradzie M1.

Lokalne media informują, że kierowca został przetransportowany do szpitala. Renault uspokaja, że nie odniósł poważniejszych obrażeń.Ciężarówka ścięła barierki, wyjechała na sąsiednią jezdnię i stoczyła się do rowu. Nie wiadomo, co wiozła: bolidy czy inne wyposażenia.