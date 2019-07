Doceniono świetny występ Roberta Kubicy. Polak z najwyższą oceną w sezonie

Robert Kubica zdobył pierwszy punkt w sezonie podczas szalonego wyścigu o GP Niemiec. Polak co prawda dojechał do mety na 12. miejscu, ale Kimi Raikkonen i Antonio Giovinazzi z Alfy Romeo zostali ukarani i Kubica awansował na 10. miejsce.

REKLAMA

Kubica oceniony najlepiej w sezonie

Światowe media doceniły osiągnięcie Kubicy, który pobił rekord najdłuższej przerwy pomiędzy kolejnymi zdobytymi punktami w karierze - dokładnie 8 lat, 8 miesięcy i 14 dni. Portal "planetf1.com", ocenił występ Polaka na "8" (w skali 1-10), doceniając, że zdobyty przez niego punkt jest jednym z ważniejszych momentów od jego powrotu do F1. - Nie ma zbyt wielu ważnych momentów w niewiarygodnym powrocie Kubicy do F1, ale to z pewnością jeden z nich. Pomimo tego, jak zły jest bolid Williamsa, kierowcy muszą mieć pewność, że będą w stanie ukończyć każdy wyścig. Doświadczenie Kubicy i kara dla kierowców Alfa Romeo zapewniła mu pierwszy punkt odkąd powrócił do F1 i od czasu wyścigu w Abu Dhabi w 2010 roku - napisano w uzasadnieniu oceny.

Nieco niżej jazdę Kubicy ocenił portal "crash.net", przyznając Polakowi "7". - Kara dla kierowców Alfy po wyścigu dała Kubicy pierwszy punkt w F1 od wyścigu w Abu Dhabi w 2010 roku. Polak spędził wyścig na walce o przetrwanie i utrzymanie bolidu w jednym kawałku, unikając zniszczeń przed następnym weekendem wyścigowym, z konserwatywną strategią, która ostatecznie się opłaciła - dodali dziennikarze, opisując wyścig Kubicy, w którym dopiero po raz drugi w tym sezonie wyprzedził George'a Russella.

Robert Kubica podczas GP Niemiec niemal nie popełniał błędów. Niemal, bo jadąc za samochodem bezpieczeństwa, wyjeżdżając na prostą startową, obrócił swój bolid. Szczęśliwie nikt za Polakiem nie jechał, a on sam szybko wyratował się z opresji, wykorzystując swoje ogromne doświadczenie.

Jest zapis rozmowy Roberta Kubicy z inżynierem Williamsa

Robert Kubica w trakcie rywalizacji kilkukrotnie wchodził w dyskusję ze swoim inżynierem, sugerując mu lepsze rozwiązania i przypominając, na czym polega strategia wyścigowa. Ostatecznie przekonał go do swojego pomysłu, co wyszło ekipie Williamsa na dobre.