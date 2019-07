"Wreszcie". Światowe media pod wrażeniem osiągnięcia Roberta Kubicy

kajman6 pół godziny temu Oceniono 4 razy 2

To co wyprawia redakcja sport.pI to DZENNIKARSKI SKANDAL !!

Jak można się tak ZEŚWINIĆ jak wy ? Prowadzicie zmasowaną akcję opłacani przez ORLEN.

Oto tekst wykasowany przez tych " redaktorów": Gdzie tu brak " etyki" internetowej

.." FENOMENALNA jazda "roberta!

Pokonał, Bottasa, Leclerka, Norissa i innych zajmując znakomite 12 miejsce.

Gdyby nie pech roberta, że silniki przeciwników dotrwały do końca to może byłby i na lepszym miejscu.

Robi chłopak postępy. Był zawsze ostatni a tu patrzcie jest prawie przed ostatni.

Ba ! Po zaciętej walce pokonał nawet najgrozniejszego przeciwnika Rusella.

Forsa robert, forsa.

PS

ha ha ha ha ha oj oj oj oj !!