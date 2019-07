To jeszcze nie koniec! Będzie odwołanie w sprawie kary, która dała punkt Robertowi Kubicy

kajman6 pół godziny temu Oceniono 1 raz 1

Miejcie litość.Nie odwołujcie się. Robert zdobył ten punkt po znakomitej szaleńczej jeździe.

Gdyby nie jego pech, ze silniki konkurencji nie nawalily to byłby nawet na lepszej pozycji.

Jak nie dzisiaj to już nigdy nie będzie miał takiej szansy.

Poważnie zas to „włosy dęba” kiedy czyta się komentarze na forum. Czy Polakom już kompletnie

odbiło ? Kubica ni zasłużył na ŻADEN punkt,tylko,idiota może mieć co do tego wątpliwości.