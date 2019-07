Oficjalnie! Robert Kubica z pierwszym punktem w sezonie! Dwóch rywali ukaranych. Cóż to był za wyścig!

kruger22 2 godziny temu Oceniono 23 razy 13

Pięknie 😁

I to tempaki jest duży sukces. Przecież auto Williamsa to prawdziwy szrot. . Jestem przekonany że GDYBY Robert i Russel wsiedli do aut McLarena to regularnie dla obu pierwsza 10.. I już skonczcie płuc jadem bo jesteście żałośni.

Samochód jest jaki jest czyli 3-4 sekundy wolniejszy od czołówki takze należy się cieszyć z tego co jest