Robert Kubica jednak z punktem?! Rywale bliscy dyskwalifikacji!

race444 pół godziny temu Oceniono 1 raz 1

No to co ? ma ten punkt czy nie bo nie wiem czy skacza otwierac czy nie no i do majstra musze zadzwonic bo my z chlopakami grilujemy a kiedy Kubica zdobedzie ten jeden punkt to bedzie balanga do samego rana. Nie wiem czy do srody wytrzezwieje.