Debiut Leona, GP Niemiec i decydujące etapy w Tour de France [SPORTOWY ROZKŁAD WEEKENDU]

SOBOTA

PIŁKA NOŻNA

PKO Ekstraklasa

REKLAMA

17:30 Cracovia - ŁKS Łódź

Zarówno zespół prowadzony przez Michała Probierz, jak i drużyna, której trenerem jest Kazimierz Moskal, zremisowały swoje pierwsze mecze w obecnym sezonie. Krakowska drużyna szybko odpadła z europejskich pucharów, więc może w pełni skupić się na walce w polskiej lidze. Łodzianie liczą jednak na pierwsze zwycięstwo po powrocie do najwyższej klasy rozgrywkowej.

Typ Sport.pl: remis

20:00 Jagiellonia Białystok - Raków Częstochowa

Beniaminek z Częstochowy udaje się do Białegostoku na spotkanie z liderem ligowej tabeli. Marek Papszun twierdził po przegranym meczu z Koroną Kielce, że jego drużyna nie zaprezentowała swojego poziomu, który pozwolił na awans do ekstraklasy. Zadanie jednak będzie bardzo trudne, bo Jagiellonia w pierwszej kolejce pokazała, że jest gotowa do walki o czołowe lokaty.

Typ Sport.pl: Jagiellonia Białystok

Fortuna 1 Liga

18:00 Miedź Legnica - Odra Opole

18:00 Miedź Legnica - Odra Opole 18:00 Radomiak Radom - GKS Tychy

18:00 Zagłębie Sosnowiec - Podbeskidzie Bielsko-Biała

19:00 GKS Bełchatów - Stomil Olsztyn

19:00 Puszcza Niepołomice - GKS Jastrzębie

19:47 Wigry Suwałki - Chojniczanka Chojnice

20:00 Termalica Bruk-Bet Nieciecza - Sandecja Nowy Sącz

FORMUŁA 1

15:00 Grand Prix Niemiec - kwalifikacje

Robert Kubica będzie miał do swojej dyspozycji bolid z pierwszym dużym pakietem poprawek. Treningi pokazały, że Williams prowadzi się lepiej niż dotychczas. Czy Polak będzie w stanie wykorzystać okazję do pokonania zespołowego partnera?

KOLARSTWO

13:45 - 20. etap Tour de France: Albertville - Val Thorens

UFC

KRZYSZTOF JOTKO - MARC-ANDRE BARRIAULT

Gala UFC 240 odbędzie się w nocy z soboty na niedzielę w kanadyjskim Edmonton. W walce wieczoru o pas kategorii piórkowej zmierzą się Max Holloway i Frankie Edgar. W oktagonie zobaczymy też Krzysztofa Jotko. Przeciwnikiem Polaka będzie Marc-Andre Barriault. Transmisję gali UFC 240 będzie można śledzić w Polsacie Sport (godz. 4:00).

SKOKI NARCIARSKIE

LETNIE GRAND PRIX

Kolejne zawody odbędą się w Hinterzarten. O 11:55 pierwsza seria konkursu drużyn mieszanych. Na popołudnie zaplanowano zaś konkurs indywidualny skoczków. Początek pierwszej serii o 18:30.

TENIS

WTA W JURMALE

Katarzyna Kawa powalczy w sobotę o pierwszy finał turnieju WTA w karierze. 26-letnia Polka jest w życiowej formie. W półfinale w łotewskiej Jurmali zmierzy się z lepszą z pary: Bernarda Pera (USA) - Nina Stojanović (Serbia).

SIATKÓWKA

W sobotę w Opolu polscy siatkarze zagrają z Holandią mecz towarzyski. W spotkaniu tym wystąpić będzie mógł Wilfredo Leon, dla którego będzie to debiut w barwach biało-czerwonych. Początek spotkania o godzinie 16:30.

NIEDZIELA

PIŁKA NOŻNA

PKO EKSTRAKLASA

15:00 Korona Kielce - Legia Warszawa

Legia Warszawa, walcząca o awans do III rundy eliminacji Ligi Europy, pojedzie do Kielc, by zmierzyć się z miejscową Koroną. Stołeczny klub musi unikać kolejnych wpadek, po porażce na własnym stadionie z Pogonią Szczecin. W ubiegłym sezonie Legia dwukrotnie okazywała się lepsza od rywala z województwa świętokrzyskiego.

Typ Sport.pl: Legia Warszawa

17:30 Lechia Gdańsk - Wisła Kraków

Wisła Kraków, borykająca się z problemami kadrowymi, zmierzy się z Lechią Gdańsk. Choć Maciej Stolarczyk robi, co może, żeby uzupełnić drużynę rezerwowymi, trudno spodziewać się korzystnego wyniku w meczu z zespołem prowadzonym przez Piotra Stokowca.

Typ Sport.pl: Lechia Gdańsk

17:30 Śląsk Wrocław - Piast Gliwice

Śląsk Wrocław podejmie na własnym stadionie aktualnych mistrzów Polski. Zespół Waldemara Fornalika w obecnym sezonie nie zachwyca, czego najlepszym przykładem był mecz 1. kolejki, zremisowany z Lechem Poznań, jednak z pewnością jest w stanie wygrać na wyjeździe.

Typ Sport.pl: Piast Gliwice

FORMUŁA 1

15:10 Grand Prix Niemiec - wyścig

Robert Kubica w obecnym sezonie tylko raz pokonał George'a Russella w wyścigu. Na torze Hockenheim z pewnością zrobi wszystko, aby ten wyczyn powtórzyć. Czy jednak będzie w stanie tego dokonać?

KOLARSTWO

18:10 21. etap Tour de France: Rambouillet - Paris

SIATKÓWKA

O 16:30 polscy siatkarze zagrają z Holandią drugi mecz towarzyski w Opolu.