George Russell jest przesadnie skupiony na pokonaniu Roberta Kubicy. Na torze nie wymawia nawet jego nazwiska

Choć wydawałoby się, że w sytuacji, w której znalazł się Williams, kierowcy powinni ze sobą ściśle współpracować, aby pomóc ekipie jak najszybciej wydostać się z końca stawki, realia są nieco inne. Robert Kubica walczy ze swoim bolidem o przetrwanie, a jedynym celem George'a Russella jest zdominowanie zespołowego partnera i pokazanie, że jest lepszy od Polaka, który w swojej karierze wygrał jeden wyścig i udowodnił, że potrafi rywalizować jak równy z równym z mistrzami świata.

REKLAMA

Russell na torze nie wymawia nazwiska Kubicy

To odbija się na sposobie, w jaki George Russell reaguje za kierownicą. O ile poza torem Brytyjczyk wypowiada się ciepło i z szacunkiem o zespołowym partnerze, co Williams wykorzystuje nagrywając krótkie filmy z udziałem swoich kierowców. Na torze jednak koncentruje się tylko na pokonaniu Kubicy, co odbija się w sposobie komunikacji z inżynierem.

Słuchając komunikatów radiowych podczas całego wyścigu, zwraca uwagę fakt, że Russell wielokrotnie w ciągu rywalizacji dopytuje się swojego inżyniera o pozycję Kubicy na torze, różnicę w ich tempie. Kilkukrotnie zdarzyło się także, że Brytyjczyk starał się dowiedzieć, co musi się stać, aby mógł Polaka zdublować. Za każdym razem jednak nie pada ani imię, ani nazwisko polskiego kierowcy.

Russell: Użycie jednego słowa może doprowadzić do różnicy w interpretacji

Raz jednak zdarzyło mu się także poza torem wbić szpilkę w kierunku Kubicy. - Mam wielki szacunek do zagranicznych kierowców, którzy wykonują swoją pracę z użyciem angielskiego. W ogóle nie znam polskiego, nie umiem powiedzieć w tym języku nawet jednego słowa. Nie można oczekiwać, że każdy kierowca będzie wiedział, co oznacza dane wyrażenie. Z tego także mogą wynikać różnice. Mogę interpretować pracę bolidu w taki sam sposób, ale użycie jednego słowa może doprowadzić do różnicy w całej interpretacji - przyznał Russell, sugerując, że język angielski może być pewną przeszkodą w komunikacji Polaka z inżynierami, co może w pewien sposób utrudniać pracę nad rozwojem bolidu.