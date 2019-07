Robert Kubica wystąpi w serialu Netflixa. Premiera na początku 2020 roku

Robert Kubica wystąpi w serialu Netflixa

Powrót Roberta Kubicy do Formuły 1 to jedno z najgłośniejszych wydarzeń ostatnich lata w tym sporcie. Nic więc dziwnego, że producenci serialu Netflixa "Drive to survive" zainteresowali się osobą Polaka. Kamery towarzyszyły mu już podczas zimowych testów w Barcelonie.

Fani F1 ucieszą się również z tego, że zgodę na udział ich kierowców w drugim sezonie serialu wydali szefowie Ferrari i Mercedesa. W pierwszym sezonie o tych dwóch ekipach nie było żadnych wzmianek.

Umowa między Netflixem a szefostwem F1 zakłada, że kamery umieszczane są w garażach zespołów. Nagrany głos i obrazy mogą być następnie wykorzystywane przez producentów serialu. Poszczególne ekipy mogą jednak zgłaszać zastrzeżenia, jeśli dany fragment nagrania zdradza ich tajemnice, których nie powinna poznać konkurencja.