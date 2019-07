Robert Kubica przed GP Niemiec: Jeśli auto poradzi sobie tak jak ostatnio, będziemy się dobrze bawić

arcadio 26 minut temu Oceniono 1 raz -1

Dzień dobry!



Od początku roku, kiedy to pojawiły się pierwsze artykuły na temat pana Roberta w F1 po raz drugi za sprawą wsparcia finansowego grupy Orlen czytam wypociny niektórych obecnych tutaj ludzi sukcesu i nie mogę się nadziwić. Państwo mają za to placone? Jesteście coś dłużni Michnikowi? A może autentycznie wierzycie w te brednie, których pisania się dopuszczacie?

Kilka lat temu pewien ryży cwaniak wyprowadził realnie WASZE MILIARDY z OFE - cholera wie gdzie i cholera wie na co zostały ZMARNOWANE, a teraz macie czelność wypominać komukolwiek 100 NIE SWOICH milionów??

Gdzie Wasza hierarchia wartości? Nie pamiętacie już jak zostaliście wychędożeni w odbyt przez pana T.??

Codzinne wklejanie tekstu, który dostaliście od swoich zachodnich panów to energia, którą możecie spożytkować na napisanie do Pana T. z zapytaniem co zrobił z REALNIE WASZYMI PIENIĘDZMI.

Ludzkie ście.rwo ma to do siebie, że pamięć ma bardzo krótką i wybiórczą. Starajcie się jednak nim nie być.