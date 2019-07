Kolejny kandydat do zastąpienia Roberta Kubicy w Williamsie. Jego sponsor finansował Felipę Massę

Brazylijska stacja telewizyjna UOL poinformowała, że Sergio Sette Camara, startujący obecnie w Formule 2, jest zainteresowany dołączeniem w przyszłym sezonie do stawki Formuły 1. Jedną z opcji ma być Williams, w którym miałby zastąpić Roberta Kubicę. Problemem może być brak superlicencji, jednak wystarczy, że zakończy tegoroczną rywalizację na czwartej pozycji, którą obecnie zajmuje.

Dużą przewagą Camary może być fakt, że posiada wsparcie firmy Petrobras - brazylijskiego potentata paliwowego, który wspierał Felipę Massę, gdy ten ścigał się w Formule 1. Obecnie jest sponsorem McLarena, którego kierowcą testowym jest właśnie Camara.

Latifi inną opcją dla Williamsa?

Brazylijczyk nie jest jednak jedynym kandydatem do zastąpienia Kubicy w przyszłym sezonie. Wcześniej pojawiały się informacje, że Nicholas Latifi, aktualny kierowca rezerwowy Williamsa może także wnieść spore pieniądze do zespołu, aby wykupić sobie miejsce w Williamsie. Zdaniem kanadyjskim mediów, ojciec Kanadyjczyka dysponuje budżetem ok. 30 milionów euro, które miał zaoferować ekipie.