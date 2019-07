Robert Kubica odejdzie z Williamsa w trakcie sezonu? Claire Williams: To frustrujące

Przed Robertem Kubicą ważne tygodnie w Formule 1, które mogą być wręcz kluczowe dla przyszłości w tym sporcie. Nasz kierowca po pierwszej fazie sezonu znalazł się w bardzo trudnym położeniu, a już w sierpniu na dobre wystartuje giełda transferowa, bo menadżerowi ekip ruszą do negocjacji.

Claire Williams dementuje plotki o niechęci do Kubicy

- Mamy niemal połowę sezonu i jest za wcześnie by myśleć o kolejnym roku i składzie. Co prawda zaczęliśmy źle, ale nie podejmiemy żadnych konkretnych decyzji do momentu 3/4 sezonu. Nie myślimy też o zastąpieniu Roberta Kubicy kimś innym. Co do Russella, to jest to materiał na przyszłego mistrza świata. Ma z nami wieloletni kontrakt, a my chcemy utrzymać go w naszym zespole - mówi Claire Williams cytowana przez powrotroberta.pl

I dodała:- Takie spekulacje są po prostu frustrujące i psuja atmosferę w drużynie. Ludzie nie wiedzą co się dzieje wewnątrz zespołu. Nasze relacje z Robertem są tak dobre i silne, jak wcześniej. Kubica robi to czego potrzebujemy, a my staramy się ulepszać jego auto, by mógł ścigać się na takim poziomie, na jakim by chciał. Nasza frustracja jest oczywista, ale rozumiem też Polaka, bo nie ma sprzętu jaki chciałby mieć w tym momencie - mówiła Claire Williams w rozmowie z dziennikarzami w czwartek.

Kubica nie będzie chciał zostać w Williamsie?

Oglądając liczne wywiady Roberta Kubicy z Danielem Obajtkiem, prezesem Orlenu, można odnieść wrażenie, że pozostanie Kubicy w Williamsie na kolejny sezon nie jest celem nadrzędnym dla Polaka. Prawdziwym celem będzie jednak znalezienie mu innego zespołu, który po prostu będzie bardziej konkurencyjny. A takim może być Haas czy Alfa Romeo. Formuła 1 w sierpniu ma jednak wakacyjną przerwę i właśnie wtedy najwięcej zaczyna dziać się na rynku transferowym, a szefowie ekip ruszają do kolejnych negocjacji. Może to zatem oznaczać, że najbliższe dwa wyścigi w GP Wielkie Brytanii i GP Niemiec mogą być dla przyszłości Roberta Kubicy bardzo ważne.