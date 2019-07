Williams przedłużył kluczowy kontrakt. "Powrót na podium F1"

Williams wreszcie może przekazać jakąś dobrą wiadomość. Ich sponsor tytularny, firma ROKiT zdecydowała się przedłużyć z zespołem kontrakt o kolejne dwa lata.

REKLAMA

Początkowo ekipa z Grove zawarła umowę sponsorską na trzy lata. Doszło do tego w styczniu tego roku. Przed startem kolejnego wyścigu - Grand Prix Wielkiej Brytanii - Williams poinformował, że umowa ta będzie obowiązywać dwa lata dłużej - do 2024 roku. ROKiT to firma działająca na rynku telekomów.

Claire Williams o współpracy z ROKiT

- Z przyjemnością ogłaszamy rozszerzenie naszej współpracy z ROKiT. Jak powiedziałem w lutym, jest to naturalne partnerstwo oparte na wspólnych wartościach innowacji, doskonałości technicznej i zaufania. ROKiT dołączył do zespołu w trudnym czasie i ta współpraca wiele dla nas znaczy. Osobiście podobała mi się dotychczasowa praca z ROKiT i czekam na jej kontynuację w nadchodzących latach - powiedziała Claire Williams, szefowa ekipy z Grove.

- Nasze relacje z zespołem Williams Racing wspierają naszą pozycję globalnego gracza w branży telefonii komórkowej, rozrywki i napojów. Jestem także zaangażowany w pomoc zespołowi w powrocie na podium Formuły 1, gdzie powinien być - dodał Jonathan Kendrick, szef firmy ROKiT.