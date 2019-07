Williams znalazł sposób na kryzys formy. Mogą wrócić do starego producenta silników

ksobier godzinę temu 0

To tylko sposób na kryzys finansowy nie na kryzys sportowy. Wiadomo, że F1 rządzi kasa. Fakt, że każdym sportem rządzi kasa, ale w F1 to jedyna rzecz, która się liczy. Spójrzcie na Haasa. Kupują silniki i dużą część samochodu od Ferrari i są wśród czołówki z zespołów 'B". Nie ma w tym wielkiej zasługi zespołu. Po prostu kupują szybki pojazd gotowy do złożenia. Williams nie ma szans spaść do zespołu 'B' bo w tym sezonie nawet na zespół 'C' by się nie załapał.

Williams po prostu czeka na lepsze propozycje od Renault, a może nawet na kasę od Mercedesa lub od McLarena. McLaren też zmienia jednostki napędowe jak rękawiczki mimo, że inni z tymi samymi silnikami są szybsi.