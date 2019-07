Sebastian Vettel odejdzie z Ferrari? Jego partner z Ferrari jest innego zdania

W Austrii Mattia Binotto ustawicznie dementował wszelkie plotki o tym, jakoby kandydatami do przejęcia wyścigowego fotela należącego obecnie do czterokrotnego mistrza świata byli Max Verstappen, Valtteri Bottas lub nawet Fernando Alonso. Szef Ferrari podkreślił, że przed sezonem 2020 w składzie kierowców jego ekipy nie dojdzie do żadnych zmian.

W podobnym tonie na łamach sportowej edycji Bilda wypowiadał się zespołowy kolega Vettela, Charles Leclerc. - Nie potrafię sobie wyobrazić, że Seb kończy karierę. Nie mogę wypowiadać się za niego, ale wygląda na bardziej zmotywowanego niż kiedykolwiek wcześniej i niezwykle ciężko pracuje nad tym, aby dać z siebie wszystko dla zespołu - powiedział Leclerc.

Leclerc wątpi, że nawet utrata statusu wyraźnego lidera zespołu nie pchnęłaby Vettela do podjęcia decyzji o porzuceniu startów w Formule 1.- Miło ogląda się jego pracę. Sądzę, że dobrze radzi sobie z presją. Gdy masz na koncie tyle tytułów co on, zawsze czujesz presję. Wydaje mi się, że nawet gdybym go pokonał, to nadal nie byłby to dla niego powód, aby kończyć karierę - zakończył. Więcej o F1 przeczytasz na f1wm.pl.