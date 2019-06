Robert Kubica zapytany o to, czy dokończy sezon. "Głupie pytanie, głupia odpowiedź"

com4tee wczoraj Oceniono 16 razy 6

brzmi jak źle ustawiona zbieżność. polecę dobry warsztat, chłopaki ogarną jak śruby nie zapieczone to 180-200 za zbieżność "3d", jak zapieczone to 300. niech ktoś z tym idzie do williamsa. miałem to samo w Audi 80. ślizgało się, latało od boku do boku darło opony, na mokrym nie szło jeździć. ale zbieżność ustawili i jak ręką odjął. może to to?