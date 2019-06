Kompromitacja Ferrari podczas GP Austrii. Kuriozalny błąd kosztował Vettela miejsce na podium

Max Verstappen po pasjonującej walce wygrał GP Austrii. Istnieje jednak możliwość, że sędziowie ukarają go za manewr wyprzedzania pod koniec wyścigu, a wówczas zwycięstwo powędruje do Charlesa Leclerka. Verstappen został wezwany do sędziów na godzinę 18. Robert Kubica zajął ostatnie, 20. miejsce, z olbrzymią stratą do pozostałych kierowców. Bardzo rozczarowany może być Sebastian Vettel, który zajął dopiero 5. miejsce.

Sebastian Vettel stracił podium. Katastrofalny błąd na pit stopie

Ekipa Ferrari może być na siebie wściekła za to, co stało się na pierwszym pit-stopie (podczas 23. okrążenia) Vettela. Niemiec został wezwany do boksów, aby zmienić opony. Ale gdy zatrzymał się, to musiał czekać aż 6 sekund na wymianę koła, bo przez kłopoty z komunikacją mechanicy Ferrari zgubili przednie koło. Po wszystkim byli wściekli i próbowali zrozumieć, jak mogło dojść do katastrofalnej pomyłki, w wyniku której Vettel stracił ok. czterech sekund - ostatecznie do trzeciego Valtteriego Bottasa kierowca Ferrari stracił 0.650 sekundy.