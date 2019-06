Robert Kubica został wybrany... kierowcą dnia podczas Grand Prix Austrii. Kuriozum

Robert Kubica bardzo dobrze zaczął wyścig, bo awansował aż na 15. miejsce. Niestety, Polak bardzo szybko stracił swoją pozycję i już po czterech okrążeniach zajmował ostatnie miejsce. Został trzykrotnie zdublowany, a do 19. Kevina Magnussena stracił ponad 43 sekundy. Mimo to Polak został sensacyjnie wybrany kierowcą dnia (głosowanie trwa na oficjalnej stronie F1, a po wyścigu pokazywany jest zwycięzca). Obecnie strona nie działa, ale w sieci zachowały się zrzuty ekranów.

REKLAMA

Dlaczego Robert Kubica został wybrany kierowcą dnia?

Taki wynik to prawdopodobnie efekt mobilizacji polskich kibiców. O głosowaniu wspomniał na antenie TVP 1 komentujący wyścig Maciej Iwański, co mogło zachęcić Polaków do tego, by pomóc Robertowi Kubicy. Komenator jednak nie agitował, a jedynie wspomniał o głosowaniu (jak co wyścig). W serwisie Reddit pojawiła sie jednak akcja kibiców, ktorzy chcieli w ten sposób wyśmiać Kubicę i jego osiagniecia w tym sezonie. Polak jest obecnie jedynym kierowcą bez punktów w stawce F1 obok swojego kolegi z Williamsa, George'a Russella.