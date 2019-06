F1. Russell dużo szybszy od Roberta Kubicy, ale to nie jest największy problem Polaka

kot_kotando 2 godziny temu Oceniono 2 razy 2

Tak sobie od początku sezonu czytam informacje o bolidach Williamsa i cały czas jest mowa o tym, że stopniowo są poprawiane.

Minęło już kilka miesięcy i cały czas są wprowadzane kolejne poprawki. To mam w takim razie pytanie - czy inżynierowie Williamsa wiedzą co jest nie tak, czy co tydzień zgadują i poprawiają coś, co nie ma wpływu na osiągi bolidu?

Wydaje mi się, że gdyby wiedzieli w czym jest problem, to by zrobili co trzeba w ciągu tygodnia. A skoro tego nie zrobili, to znaczy że opowiadanie, że już niedługo będzie OK to tylko pic na wodę i fotomontaż.