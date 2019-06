Robert Kubica odejdzie z Williamsa i trafi do innego zespołu F1? Orlen chce pomóc

gronostaj1 9 godzin temu Oceniono 5 razy 5

To jest wszystko chore ,Kubica w F1 ,ten kraj pod rządami pisu ... A co tam , jak idziemy w bagno ,to po uszy ,a najlepiej do dna .Dajmy 400 mln , niech Kubica się cieszy zapachem benzyny w padoku ,a gawiedź pieje ,że mamy kierowcę w F1 - co on sam uznał w wywiadzie ,za osiągnięcie na miarę wylądowania na księżycu .