Robert Kubica nie miał szans. Wyprzedzali go nawet kierowcy z usterkami. [F1 Sport #3]

9 minut temu

Kubica to dno.

Inwalida i jak na F 1 staruszek po długiej przerwie w ściganiu nie ma ŻADNYCH szans.

To MITOMAN , któremu wierzą tylko polscy właściciele resoraków, ślepi na wszystko po to tylko aby bronić swojego idola.

W historii F 1 takiego " kabaretu" nie było. Musiał pojawić się Polak aby wszyscy mieli dobry ubaw.