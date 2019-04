F1. Valtteri Bottas: Przegrałem ten wyścig już na starcie

Valtteri Bottas szybko zareagował na gasnące światła, ale tuż po ruszeniu do rywalizacji najechał na białą linię wyznaczającą start i metę. Doprowadziło to do utraty tempa, co natychmiast wykorzystał ruszający z drugiego pola Lewis Hamilton.

Szczerze mówiąc myślę, że przegrałem ten wyścig na starcie. Bolid sprawował się w porządku i trzymaliśmy równe tempo. W trakcie pierwszego stintu jechałem jednak w brudnym powietrzu i trudno było mi utrzymywać się w bliskiej odległości za Lewisem. Żałuję samego początku. Koła zaczęły kręcić się w miejscu, gdy najechałem na białą linię startu/mety, która znajdowała się tuż za moim polem startowym.

F1. Bottas: Mercedes może być dumny z początku sezonu

Pomimo rozczarowania Bottas zapewnia, że Mercedes może być "naprawdę dumny" ze startu sezonu. Srebrne Strzały zdobyły w Szanghaju trzeci dublet z rzędu. - W moim przypadku wszystko sprowadziło się dzisiaj do małych detali, ale wciąż znajdujemy się na początku sezonu. Wszystko wygląda dobrze. Jestem naprawdę dumny z zespołu i tego, co udało nam się osiągnąć przez ostatnie trzy weekendy. Były one dla nas perfekcyjne.

Hamilton potwierdził, że losy walki o zwycięstwo rozstrzygnęły się na starcie. - To tam byłem w stanie stworzyć różnicę, reszta jest już historią. Ten weekend nie należał to najprostszych, ale zdobyliśmy fantastyczny wynik dla zespołu. Wszyscy pracowali bardzo ciężko. Gdy tu przylecieliśmy, nie wiedzieliśmy, jak będzie wyglądała nasza forma na tle Ferrari, które zaprezentowało bardzo mocne tempo w ostatnim wyścigu.