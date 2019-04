Lewis Hamilton zwycięzcą GP Chin! Robert Kubica z problemami, ale dojechał do mety

Robert Kubica odstawał od stawki od początku. Ale to naprawdę od początku, bo problemy z bolidem miał już na okrążeniu instalacyjnym. Zresztą nie tylko on, bo wcześniej obróciło także Maxa Verstappena z Red Bulla. Na szczęście żaden z tych bolidów nie ucierpiał, a potem dojechał do mety. Ale na jakże różnych miejscach, bo Kubica tysięczny wyścig w historii Formuły 1 skończył na 17. miejscu, czyli znowu był ostatni, Verstappen - czwarty. GP Chin wygrał Lewis Hamilton, odnosząc tym samym 75. zwycięstwo w karierze. Drugi był jego kolega z Mercedesa - Valtteri Bottas, a trzeci Sebastian Vettel z Ferrari.

Największe emocje na starcie

Na starcie doszło do zderzenia Lando Norrisa i Carlosa Sainza. Obaj musieli zjechać na pit stop. Zamieszanie wykorzystali Russell i Kubica, który w pewnym momencie był nawet 14. Polak przez większość wyścigu jechał na twardych oponach, tracąc wiele czasu do Russella (16 sekund na koniec wyścigu). Przez długi czas wyprzedzał go nawet Lando Norris z McLarena, jadący z uszkodzoną podłogą po wypadku na początku rywalizacji. Norris pod koniec wycofał się z wyścigu. Do mety nie dojechali także Daniił Kwiat z Toro Rosso i Nico Hulkenberg z Renaulta.

Hamilton został liderem cyklu Grand Prix, odbierając pierwsze miejsce Bottasowi. Mercedes zdecydowanie prowadzi w klasyfikacji konstruktorów.

GP Chin: