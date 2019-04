Grand Prix Chin. Gdzie oglądać jubileuszowy, tysięczny wyścig F1? Transmisja w otwartym kanale! TV, stream online, na żywo, 14.04

Po Australii i Bahrajnie, cykl Grand Prix przeniósł się do Chin. W niedzielę zobaczymy jubileuszowy, tysięczny wyścig w historii Formuły 1. Na torze Shanghai International Circuit odbyły się już 3 sesje treningowe i kwalifikacje.

W niedzielę z pole position wystartuje kierowca Mercedesa – Valtteri Bottas (1.31.547). Zaraz za nim kwalifikacje ukończył jego kolega z zespołu – Lewis Hamilton (1.37.570), a na trzeciej pozycji uplasował się Sebastian Vettel z Ferrari (1.31.848).

Kierowcy Williamsa – George Russell i Robert Kubica – zakończyli kwalifikacje podczas Q1, na dwóch ostatnich klasyfikowanych miejscach. Brytyjczyk zajął 17. miejsce (1.35.253), natomiast Kubica przyjechał 18. (1.35.281).

Bolid Kubicy ponownie zachowywał się nieprzewidywalnie i zarówno Polak, jak i jego partner z zespołu mieli ogromne problemy prowadzeniem pojazdu. Zdenerwowany Kubica przekazał technikom podczas jazdy, że bolid jest „koszmarny”.

– Balans auta był inny niż do tej pory. Próbowałem poprawić sytuację tym, co mam na kierownicy, czyli ustawieniami. Sytuacja się poprawiła, ale trzeba przeanalizować, co się dzieje. Zmiany balansu z wyjazdu na wyjazd robią się naszą wizytówką. To nie powinno mieć po prostu miejsca. A jeśli się już dzieje, to powinniśmy wiedzieć czemu tak jest – tłumaczył w rozmowie z telewizją Eleven polski kierowca.

Grand Prix Chin 2019. Gdzie obejrzeć wyścig z udziałem Roberta Kubicy? Transmisja TV, stream online, na żywo

Transmisję TV niedzielnego GP Chin przeprowadzą stacje: Eleven Sports 1 oraz TVP Sport (od 45. minuty zawodów). W Internecie jubileuszowy wyścig obejrzymy na stronach: elevensports.pl i sport.tvp.pl, w aplikacjach: Eleven Sports i TVP Sport oraz na platformach: Ipla, Player.pl, WP Pilot i NC+GO. Poniżej zamieszczamy harmonogram transmisji:

Parada kierowców – godz. 6:30 – Eleven Sports 1

Studio – godz. 7:10 – Eleven Sports 1

GP Chin, wyścig – godz. 8:05 – Eleven Sports 1

Studio w TVP Sport rozpocznie się o godzinie 8:00. Na tor Shanghai International Circuit powinniśmy się przenieść o godz. 8:55.