Kubica wkurzony po kwalifikacjach do GP Chin. "Bolid jest koszmarny"

sqlap72 godzinę temu Oceniono 16 razy 0

Kubica to ma problemy z sobą. A w ogóle to ten festiwal informacji o facecie, który na siłę chce znowu zaistnieć jest żałosny. Niech to robi, ale za własne pieniądze. Tymczasem Orlen, który go dofinansował,milionami, teraz pod pretekstem reklamy nieudacznika, dofinansowuje TVP Goebellsa dobrej zmiany, puszczając niby to swoją reklamę. W niej dobroczyńca Obajtek znieudacznikiem Kubicą, uśmiechnięci od ucha do ucha reklamują podobno najbardziej innowacyjną spółkę Polski. Tylko po co, skoro przy wszystkich polskich drogach stoją stacje Orlenu, a za granicą swoich produktów i tak nie sprzedadzą.