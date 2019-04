F1. Robert Kubica: Sytuacja się odwróciła. Zamieniliśmy się kilkoma rzeczami z Russellem

W pierwszym treningu przed GP Chin Robert Kubica wyprzedził Georga Russella. Polak zajął 18. miejsce i był szybszy od Brytyjczyka o 0,8 sekundy. W drugiej sesji treningowej Polak też wyprzedził Russella, ale jego przewaga na brytyjskim kierowcą nie była tak wyraźna. Najszybszy był Valtteri Bottas (Mercedes), który wyprzedził Sebastiana Vettela (Ferrari), Maksa Verstappena (Red Bull), Lewisa Hamiltona (Mercedes) i Nico Hulkenberga (Renault).

- Jeździło się jak zawsze trzeba było sprawdzić kilka elementów. Warunki były trudne, mieliśmy problem z dogrzaniem twardych opon. Poza tym wszystko w normie - przyznał Robert Kubica tuż po zakończeniu drugiej sesji treningowej. Polak odniósł się również do lepszych czasów Williamsa. Brytyjski zespół nie odstaje już tak wyraźnie od reszty stawki. - Różnice nadal są, ale zmieniliśmy kilka rzeczy. Zamieniliśmy się z Russellem paroma rzeczami i chyba sytuacja się odwróciła, ale zobaczymy jak będzie do końca weekendu. Balans jest zupełnie inny niż w pierwszych dwóch wyścigach. Teraz trzeba ocenić, w którą teraz stronę pójść. Zachowanie bolidu jest zupełnie inne, ale nadal jesteśmy sporo z tyłu - podkreślił polski kierowca.

Robert Kubica wyprzedził Russella

Robert Kubica przejechał w drugim treningu 37 okrążeń. Jego najlepszy czas to 1:36.121. Polak stracił do Bottasa 2.791 s. Polak był lepszy od Russella o 0,108 sekundy. Nieznacznie szybsi byli zmagający się z problemami Giovinazzi i Romain Grosjean z Haasa. W najbliższą niedzielę 14 kwietnia odbędzie się jubileuszowy, tysięczny wyścig Formuły 1. W czasie Grand Prix Chin przygotowano specjalne obchody, a my przygotowaliśmy cykl Formuła 1(000), w czasie którego codziennie o 8:00 na Sport.pl i Gazeta.pl będzie można przeczytać o najważniejszych wydarzeniach z historii F1, np. o najpiękniejszym dniu Roberta Kubicy, narodzinach legendy Michaela Schumachera, czy tragicznym wypadku Ayrtona Senny.