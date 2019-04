F1. Robert Kubica dwukrotnie wyprzedził Russella. Williams zmniejsza różnicę

kina9 pół godziny temu Oceniono 1 raz 1

Co robi kubica to nie ma znaczenia. Z nim się nikt nie liczy.

Natomiast co wyprawia GAZETA co godzinę publikując kompletne brednie na temat nieudacznika kubicy to po prostu SKANDAL !!

Zdrowo wam odbiło " redaktory" ?